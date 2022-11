Sabrina Ghio: "Tre aborti, il periodo più brutto della mia vita"

Leggi Anche Sabrina Ghio fa il bis, seconda cerimonia di nozze con Carlo Negri

Il racconto social

Sabrina Ghio si apre con le follower, raccontando i dettagli della sua terribile esperienza per offrire conforto alle tante fan che si trovano nella sua situazione. "Non è facile parlare di quel periodo, gli aborti, le operazioni e la mutazione del sangue... Ma se posso essere utile e aiutare qualcuna di voi lo faccio volentieri" ha annunciato nelle storie.

Il primo aborto

Sabrina Ghio è partita con il suo racconto doloroso: "Cercherò di essere più diretta possibile, ma è stato un periodo difficile e sintetizzarlo trovando le parole giuste non è semplice!" ha premesso. E poi: "Rimango incinta per la prima volta 3 estati fa a luglio e perdo il bambino ad agosto... un aborto spontaneo... e mi dicono che la natura a volte sceglie per te. E' stato devastante quel momento, ricordo benissimo tutto" spiega, raccontando di come sia rientrata in fretta e furia dalle vacanze solo per poi avere la conferma della brutta notizia. Lei e Carlo Negri decidono di non dire nulla e di affrontare da soli il dolore. "Non so come si fa a essere forti in queste situazioni!" commenta.



La seconda gravidanza non andata a buon fine

L'aborto nelle prime settimane di gravidanza è molto più frequente di quanto si possa immaginare, come anche i medici hanno ricordato a Sabrina Ghio. Così lei e Carlo Negri ci provano di nuovo: "Rimango incinta per la seconda volta a novembre, non dico nulla a nessuno pensando di fare una sorpresa carina a Carlo a Natale! Decidiamo di tenere questo segreto per noi... il 7 gennaio facciamo una visita e ci dicono che il cuoricino non batteva più. Zero all'11esima o 12esima settimana, e in quel caso devono per forza farti un raschiamento... I mesi successivi sono stati tragici".

Il sogno si interrompe per la terza volta

Sabrina Ghio prosegue il suo drammatico racconto con la terza dolce attesa non portata a termine: "Ad aprile scopro di avere il covid e lo stesso giorno anche di essere incinta... dopo 45 giorni positiva durante la prima ecografia scopriamo che il cuoricino non batteva!". Il dolore è troppo grande: "Penso che quello è stato il periodo più buio della mia vita! Credo di essere stata bipolare..."



La mutazione genetica

A quel punto Sabrina Ghio decide di andare a fondo e di fare delle analisi specifiche che la portano ad avere la mutazione MTHRF in omozigosi, un difetto genetico che provoca la riduzione o la perdità di attività di un enzima. "Questo fenomeno - spiega l'influencer - è stato identificato come fattore di rischio per lo sviluppo di trombosi, malattie coronariche, aborti spontanei e difetti nel tubo neurale". Il consiglio è quello di farsi seguire da specialisti e non perdersi d'animo.

La vita ricomincia

Dopo la pioggia arriva sempre il sereno, e Sabrina Ghio lo sa bene. Lei, che ha anche affrontato la lotta contro un tumore, oggi sta bene e si gode la sua bellissima famiglia. A giugno, dopo essere stata tanto desiderata, è nata Mia, la prima figlia da Carlo Negri (Penelope è nata dalla relazione con Federico Manzolli). Ad agosto sono arrivate le nozze con cerimonia doppia: prima il rito civile e intimo, poi una grande festa con tanti amici e le sue due figlie a fare da damigelle.