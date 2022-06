Sabrina Ghio è mamma bis, benvenuta Mia

Sabrina è al settimo cielo ora che finalmente ha realizzato il suo sogno di diventare mamma per la seconda volta. La ex tronista, che ha anche affrontato e vinto la lotta contro un tumore, aveva raccontato di aver subito una serie di aborti spontanei prima di riuscire finalmente a portare a termine la gravidanza. A "Verissimo" aveva raccontato: "Penso che un pezzo di me sia morto per la prima volta. Ricordo che tremavo, perché faceva freddissimo. Senti che un pezzo di te rimane in quella sala operatoria. Nei mesi successivi ci siamo chiusi a riccio, quel lutto non sono mai riuscita a lasciarlo andare. Vivevo due vite, ero piena di quel peso che non mi spiegavo neanche io, fin quando non ho scoperto di avere il Covid e di essere incinta".



Mia è la prima figlia che la Ghio ha avuto da Negri. Penelope è nata dal matrimonio della ex ballerina con Federico Manzolli, con cui è stata sposata dal 2008 al 2014. "Ora siamo completi" ha scritto postando uno scatto direttamente dal letto della clinica in cui ha partorito. E poi nelle storie: "Non ci sono parole per descrivere la nostra felicità. La guardiamo e non ci sembra vero". Dopo la gioia della maternità, manca solo quella delle nozze che saranno a breve: la proposta c'è già stata e non resta solo che organizzare un party memorabile.