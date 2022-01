Sabrina Ghio, dopo la malattia, ora annuncia di essere incinta

Un anno intenso vissuto con grande emozione: dalla malattia (un processo tumorale che l’aveva costretta a un intervento in estate) alla scoperta di essere in dolce attesa. Sabrina Ghio annuncia ai follower che diventerà mamma per la seconda volta e lo fa con un video tenerissimo in cui il compagno Carlo Negri, che di recente le ha pure fatto la proposta di matrimonio, e la primogenita Penelope, avuta dalla precedente unione con Federico Manzolli, le baciano e accarezzano il pancione.

“Quanto amore può contenere un cuore? – scrive Sabrina Ghio postando un video in cui mostra le forme lievitate della gravidanza - Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto in quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora”. Le parole tra gioia e sofferenza sono dedicate tutte al piccolino/a che porta in grembo.

“Mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio! E tu, amore di mamma, adesso sei qui con noi, nella mia pancia… ed io non riesco neanche a dirlo ad alta voce. Posso solo dirti che io, la tua sorellina e il tuo papà siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno, perché tu per noi sei forza e sei occhi illuminati d’amore! Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più…” continua il messaggio della ex ballerina di Amici che diventerà mamma per la seconda volta tra pochi mesi.

