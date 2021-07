Sabrina Ghio svela ai follower perché si è operata

Dopo la misteriosa operazione, Sabrina Ghio ha aggiornato i fan e svelato la natura del suo male. "Un paio di giorni fa sono arrivati i risultati della biopsia e mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa", ha annunciato l'influncer. "La biopsia ha rivelato che il processo tumorale era in corso già da un anno. Nessuno aveva riscontrato questo problema, nonostante io da un anno che faccio visite e test".

La telefonata del medico non ha portato buone notizie, ma Sabrina ha voluto comunque vedere il lato positivo della cosa: aver individuato il processo tumorale prima che fosse troppo tardi. "Il medico mi ha detto che in 4-5 mesi si sarebbe trasformato in un tumore", ha proseguito. "Mi ha detto che durante l'operazione hanno trattato la parte con un laser, quindi sperano di aver bloccato tutto. Adesso è tutto rimandato alla prossima visita, ad agosto".

Sabrina Ghio in ospedale per essere operata: "Ho paura" Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Ghio ha esortato i follower a prendersi cura della propria salute e di non sottovalutare l'importanza delle visite: "Io ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più, altrimenti non me ne sarei accorta e magari poi sarebbe stato troppo tardi. Fate prevenzione".

Ti potrebbe interessare: