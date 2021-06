Sabrina Ghio dopo l'intervento: "Tornerò presto da voi"

Nelle ultime 24 ore Sabrina Ghio aveva tenuto i follower con il fiato sospeso. Nelle storie di Instagram l'ex ballerina di "Amici" ed ex tronista di "Uomini e Donne" aveva annunciato di stare per subire un intervento e di essere molto spaventata. L'operazione pare essere andata bene. " Sono piena d’amore intorno a me… Tornerò presto da voi…", ha scritto pubblicando uno scatto dal lettino d'ospedale.

La Ghio non aveva rivelato la natura dell'intervento, ma aveva confessato di essere molto spaventata. In soccorso sono intervenuti i suoi oltre 770mila follower, che l'hanno inondata di messaggi di sostegno e abbracci virtuali.

"Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… ❤️ Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!!", ha scritto la 36enne. "Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene ! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo!".

Sabrina è finita in ospedale per un problema di salute importante, ma non è scesa nei dettagli: "Dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico. Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità…Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me!".

"Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare…", ha proseguito su Instagram. "Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!".

