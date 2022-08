Sabrina Ghio ha sposato Carlo Negri, guarda le foto delle nozze

Dopo la cerimonia, sobria e intima, la coppia si è scatenata insieme agli amici in una lussuosa tenuta in cui è stata ricreata l'atmosfera di una festa paesana. Su Instagram non sono mancate le foto dell'evento, che arriva due mesi e mezzo dopo la nascita di Mia, la seconda figlia della ex ballerina di "Amici" ed ex tronista di "Uomini e Donne".

Il 25 agosto Sabrina Ghio e Carlo Negri sono diventati marito e moglie. Sui social hanno postato le foto delle mani con la fede al dito, e anche numerose immagini della cerimonia civile e del party scatenato. Dopo il sì non è mancato il classico lancio del bouquet, e nemmeno un bacio mozzafiato tra gli sposi. Durante il ricevimento la coppia si è scatenata fino a notte fonda nelle danze, immersa in un atmosfera magica creata dalle luci colorate e la musica tradizionale. In municipio la sposa indossava un tubino bianco, mentre per la festa ha scelto un vestito lungo di pizzo a balze, in tema con il mood della serata.



Con la nascita di Mia e le nozze con Carlo Negri, Sabrina Ghio si lascia alle spalle un periodo nero. Poco più di un anno fa, durante una visita di controllo le era stato diagnosticato il papilloma virus, per questo è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Il processo tumorale era già iniziato, ma per fortuna è stato preso in tempo. Era luglio 2021 e a distanza di pochi mesi la vita dell'ex tronista è cambiata totalmente. Non è diventata mamma per la seconda volta (dopo aver avuto Penelope dall'ex Federico Manzolli), ma si è anche sposata con il suo amato Carlo. La festa è stata strepitosa, ma non è ancora finita: per sabato 27 agosto è previsto il bis...