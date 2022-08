Sabrina Ghio fa il bis, seconda cerimonia di nozze con Carlo Negri

La seconda cerimonia di nozze, quella ufficiale, è stata celebrata il 25 agosto in Puglia, in una location meravigliosa immersa tra gli ulivi. E' stato un momento romanticissimo, con la sposa in lacrime durante lo scambio delle promesse. Subito dopo, un ricevimento elegante e scatenato. Due giorni prima la coppia si era unita in matrimonio con rito civile e aveva festeggiato a suon di balli tradizionali.