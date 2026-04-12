© Facebook | Romina Power aiuta a pulire le aree costiere di Melendugno
© Facebook | Romina Power aiuta a pulire le aree costiere di Melendugno
La cantante ha contribuito a raccogliere i rifiuti nella pineta di Torre dell’Orso accanto ai volontari. L’iniziativa ha coinvolto più di 300 persone
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In occasione della Giornata regionale della Costa, il comune di Melendugno, in provincia di Lecce, ha organizzato una pulizia straordinaria in compagnia di una madrina d’eccezione: Romina Power. La cantante ha preso parte in prima persona alla pulizia delle spiagge e delle scogliere delle cinque marine della cittadina: Torre Specchia Ruggeri, San Foca, Roca, Torre dell’Orso, Torre Saracena e Sant’Andrea. L’evento è stato organizzato in collaborazione con 28 associazioni e ha visto la partecipazione di più di 300 volontari, oltre a vari cittadini che si sono uniti all’iniziativa.
Romina Power è nota non solo per la sua produzione artistica (oltre a varie canzoni, ha anche realizzato libri e quadri), ma anche per il suo impegno ambientalista. In questa occasione non ha esitato a mettere a disposizione la propria notorietà al servizio di una buona causa e proprio per questo il comune di Melendugno le ha riservato un ringraziamento speciale nel post pubblicato su Facebook, sottolineando che la cantante “ha contribuito a ripulire la pineta di Torre dell’Orso accanto ai volontari”. In totale, le operazioni di pulizia hanno permesso di raccogliere più di 80 quintali di spazzatura (soprattutto plastica).
Oltre alle spiagge e alle scogliere sono stati puliti anche i fondali del Porto turistico di San Foca grazie al contributo dei sommozzatori. Assotur, invece, ha approfittato dell’occasione per creare una giornata dedicata alla scoperta della storia dei Comuni costieri, coinvolgendo anche i più piccoli. Inoltre, l’associazione il Dado Gira ha creato dei laboratori con il materiale plastico riciclato.
In passato Romina Power non ha mai nascosto il proprio animo ambientalista, che l’ha portata anche a partecipare a varie manifestazioni. Nel 2023, per esempio, ha preso parte a una manifestazione a Taranto contro il decreto relativo all’ex Ilva, durante la quale ha ribadito la centralità del diritto alla salute, della tutela delle nuove generazioni e dell’ambiente. Ha poi puntato il dito contro le emissioni industriali, definendole una minaccia concreta per i giovani e per il futuro della città.
Sempre nel 2023, sui suoi canali social Romina Power ha esortato a non bere il latte vaccino per evitare di alimentare un sistema mosso dal profitto e dall’avidità. Ha anche condiviso le immagini di alcuni strumenti che, a suo dire, verrebbero usati negli allevamenti per impedire ai vitelli di nutrirsi. La cantante si era già esposta in precedenti occasioni per provare a sensibilizzare le persone sulle condizioni degli animali negli allevamenti.