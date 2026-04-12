In occasione della Giornata regionale della Costa, il comune di Melendugno, in provincia di Lecce, ha organizzato una pulizia straordinaria in compagnia di una madrina d’eccezione: Romina Power. La cantante ha preso parte in prima persona alla pulizia delle spiagge e delle scogliere delle cinque marine della cittadina: Torre Specchia Ruggeri, San Foca, Roca, Torre dell’Orso, Torre Saracena e Sant’Andrea. L’evento è stato organizzato in collaborazione con 28 associazioni e ha visto la partecipazione di più di 300 volontari, oltre a vari cittadini che si sono uniti all’iniziativa.