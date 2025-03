E' tempo di vacanza per Romina Carrisi, partita per l'Africa con alcune delle persone più care per lei. Prima di tutto ci sono suo figlio Axel Lupo, nato a gennaio 2024, e il papà del piccolo Stefano Rastelli. Con loro anche Romina Power, che sui social ha pubblicato le foto del viaggio, e Yari Carrisi. Qualche giorno in famiglia insomma, da trascorrere tra amore e relax immersi in un paesaggio mozzafiato.