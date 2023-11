L'ultima ecografia è stata speciale: con lei nello studio medico c'era anche sua madre Romina Power che per la prima volta ha potuto vedere le immagini del bebè in arrivo. Il video del momento, condiviso sui social, ha commosso i follower.

Romina Carrisi sarà presto mamma e, come da prassi, ogni mese si sottopone alla visita di controllo dalla ginecologa per accertarsi che tutto proceda per il meglio.

Romina Carrisi-Power alla visita di controllo con la mamma Il parto di Romina Carrisi è previsto per metà gennaio e lei non sta più nella pelle all'idea di diventare mamma. Anche Romina Power è al settimo cielo e poter guardare per la prima volta le immagini del bimbo in arrivo è stata per lei un'emozione fortissima. "Che bello vedere il mio nipotino in diretta" ha scritto sui social, commentando il video condiviso dalla più piccola dei figli avuti da Al Bano (oltre a Romina ci sono anche Yasmin Carrisi, scomparsa in circostanze misteriose, Cristel Carrisi, mamma di tre bambini, e Yari Carrisi).



La gravidanza della figlia di Albano Carrisi Romina Carrisi ha annunciato di essere incinta del primo figlio durante un'intervista a "Verissimo" con Silvia Toffanin: "Sarò presto mamma di un maschietto", ha detto emozionata. Ha raccontato anche la reazione di Albano Carrisi e di Romina Power: "Mio padre ha fatto un'esclamazione in pugliese irripetibile e mi ha chiesto se ero felice. Mia madre da anni usava con me il pendolo per stabilire il sesso del bambino e quando l'ha saputo era entusiasta, voleva cercare subito un nome", ha rivelato. Quando ha ufficializzato la gravidanza, le voci sulla sua dolce attesa circolavano già: il settimanale Diva e Donna l'aveva paparazzata con addosso un abito verde che sottolineava un pancino sospetto.



La vita privata di Romina Junior Carrisi, chi è il fidanzato e dove lavora Romina Carrisi-Power, nata a Cellino San Marco nel 1987, ha vissuto per anni tra gli Stati Uniti e l’Italia dove ha fatto i lavori più disparati, dalla cameriera in uno strip-club alla commessa. La sua grande passione per la fotografia l'ha portata a cimentarsi in quel campo: ha realizzato alcune mostre che hanno ottenuto un buon successo. Ha lavorato anche come pittrice, fotomodella, attrice e negli ultimi anni è stata ospite fisso di un programma tv. Fa coppia con Stefano Rastelli, regista televisivo più grande di lei di 16 anni, separato e padre di due figli.