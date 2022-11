Romina Power allarma i fan: "Non riesco più a camminare"

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Romina Power ha annunciato: "Il mio corpo in questo momento non mi permette di essere agile come vorrei, non riesco proprio a camminare", ha spiegato l'ex moglie di Al Bano in un video. Appoggiate al muro si vedono infatti le stampelle che l'aiutano a deambulare.

"Vi volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere", ha dichiarato Romina Power nel videomessaggio indirizzato ai follower. "Mi dispiacere deludere qualcuno che si aspettava d'incontrarmi stasera a Lecce al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi".

"Fisicamente non ci sono, ma a livello spirituale, mentale e astrale sono con voi. Vi voglio bene a tutti e spero di organizzare un altro incontro quando potrò camminare. Passerà, ma mi dispiace. Ciao a tutti", ha poi concluso la Power.

Romina ha quindi dovuto rimandare gli impegni italiani, mentre non ha voluto rinunciare a quelli internazionali. La cantante, infatti, da ben tre anni aveva organizzato uno show al Palazzo della cultura a Sofia, in Bulgaria. Armata di stampelle e sedia a rotelle è salita sul palco per non deludere i fan che aspettavano da tempo questo momento. "Bellissimo show al Palazzo della cultura a Sofia, Bulgaria. Un pubblico adorabile! E' stata dura per me ma ce l'ho fatta", ha commentato pubblicando una foto di lei elegantissima in bianco con le stampelle illuminate a festa.

Qualche settimana fa a "Verissimo" aveva spiegato che il ginocchio le dà problemi da parecchio tempo: "In questo momento sono in una fase di recupero di questo ginocchio, che mi ha dato problemi negli ultimi tre anni. Ho fatto un intervento, ma la fisioterapia e la riabilitazione sono molto lunghe e dolorose. Non è una passeggiata, ma piano piano sto recuperando". In questo momento deve quindi prendersi cura di sé e ha scelto di farlo nella sua adorata Puglia.

"Ho deciso di tornare a vivere in Italia, in Puglia. Ho vissuto più lì che in California, come si dice si torna sempre dove si lascia il cuore. Sono innamorata della terra, della luce, del profumo... sono fedele al luogo", aveva confessato a Silvia Toffanin che le aveva domandato provocatoriamente se aveva scelto di tornare per la terra o per l'ex marito Al Bano.