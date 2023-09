Romina Carrisi negli scatti dei paparazzi si accarezza dolcemente il ventre e chissà che in arrivo non ci sia presto un bebè.

Romina Carrisi in dolce attesa? Al Bano, 80 anni, e Romina Power potrebbero diventare nonni per la quarta volta, secondo quanto riporta il settimanale “Diva e donna” che ha fotografato la loro figlia più giovane a spasso con il compagno Stefano Rastelli mentre mostra curve sospette.

Secondo indiscrezioni riportate da “Diva e donna” Romina Carrisi, di recente immortalata nuda vicino alla statua della nonna, sarebbe in dolce attesa del primo figlio dal compagno Stefano Rastelli, regista di 53 anni. La figlia minore di Al Bano e Romina Power che ha 13 anni meno del fidanzato mostra un pancino sospetto e si tocca con la mano il ventre a sottolineare attenzione e protezione verso le nuove forme. I due sono stati fotografati a Trastevere durante un pomeriggio di chiacchiere e complicità. Il cantante però frena e dice: “Sarei contentissimo, ma che io sappia non ci sono bambini in arrivo”. Al Bano e Romina Power hanno 3 nipoti, avuti da Cristel e il marito Davor Luksic.