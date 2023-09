Romina Carrisi Power, 36 anni è in piedi accanto alla grande statua della famosa attrice, che si trova nella casa di Romina Power a Roma. L'opera, realizzata dallo scultore americano, naturalizzato inglese Jacob Epstein, rappresenta Linda Christian a seno nudo, come Romina, coperta da un pareo che lascia poco spazio all'immaginazione.



Non è la prima volta che la figlia di Al Bano e Romina Power posa senza veli, ma in questo caso lo ha fatto per la madre.

Attrice conosciuta soprattutto come personaggio televisivo grazie a programmi come "L'isola dei famosi" e "Oggi è un altro giorno" è la quarta figlia della famosa coppia di cantanti.