Al Bano e Romina Power nonni tris, Cristel Carrisi ha partorito la terzogenita

“Sono diventato nonno per la terza volta”. E’ stato Al Bano ad annunciare la nascita della terza figlia di Cristel Carrisi. La 35enne figlia del cantante e di Romina Power ha dato alla luce una bimba. “Si chiama Rio Ines. Gode di ottima salute insieme alla madre, e ovviamente anche al padre”, ha aggiunto Albano Carrisi in un’intervista tv. Cristel e il marito Davor Luksic hanno già due figli Kay Turone e Cassia Ylenia.

La Carrisi e Luksic si sono sposati nel 2016 e hanno dato ai loro figli nomi importanti per omaggiare nel primo caso il nonno materno e nel secondo la sorella di Cristel, scomparsa misteriosamente. Qualche giorno fa, durante una puntata di “Scherzi a parte” la figlia di Al Bano aveva mostrato in tv il suo pancione durante uno scherzo organizzato per il padre. Schiva e riservata, Cristel, che ha conosciuto Davor nel 2012 a New York e si sono sposati quattro anni dopo in Salento, da tempo ha scelto di dedicarsi ai figli e di allontanarsi dai social scegliendo la privacy assoluta per la sua famiglia.

