Usa, Cristel Carrisi si laurea ad Harvard: "I sogni diventano realtà"

Non si è fatta attendere la reazione di mamma Romina al lieto evento. Ha accompagnato foto e video della proclamazione di laurea con una didascalia piena di orgoglio: "Bravissima Cristel, laurea cum laude". In evidenza anche il simpatico commento della sua quartogenita, Romina Carrisi: "Best mic drop moment! Come ti chiamo ora? Dottoressa sorella?".

Dopo diverse apparizioni televisive e notevoli esperienze nel settore musicale, a volte condivise anche con papà Al Bano, Cristel Carrisi si era allontanata dai riflettori e dai social per dedicarsi a pieno a sé stessa e alla carriera accademica. Cristel ha oggi 37 anni e può dire di aver raggiunto importanti obiettivi di vita: a Zagabria insieme all'imprenditore croato Davor Luksic, che ha sposato a Lecce nel 2016, ha costruito la sua famiglia e adesso ha anche concluso il suo percorso universitario nell'ateneo statunitense con il massimo dei voti.