Durante la stessa intervista, A$AP Rocky ha anche risposto a una domanda sulla possibilità di un futuro album realizzato insieme alla compagna, con entrambi presenti in ogni brano. La risposta del rapper è stata netta: "No". Secondo Rocky, un progetto del genere non funzionerebbe e sarebbe qualcosa che nemmeno lui vorrebbe ascoltare. A suo giudizio, i loro stili musicali sono troppo differenti per essere uniti in un unico lavoro. Il rapper ha spiegato di realizzare una musica molto particolare e rivolta a un pubblico specifico, definendo il proprio stile come un rap indipendente e fuori dagli schemi. Per questo motivo, ritiene che una collaborazione totale con Rihanna non sarebbe la scelta giusta.