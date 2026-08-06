© Instagram @lislopees | Rihanna al carnevale di Barbados
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Dopo anni di attesa, qualcosa sembra finalmente muoversi sul fronte musicale per Rihanna. A confermare che la cantante starebbe lavorando al suo prossimo progetto è stato A$AP Rocky, che durante un'intervista ha lasciato intendere che il nuovo album dell'artista sarebbe in piena fase di lavorazione. Per i fan, in attesa di nuova musica ormai dal 2016, si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso.
Ospite del programma The Jason Lee Show, il rapper è stato interpellato sulla lunga pausa discografica della compagna. Il conduttore gli ha chiesto scherzosamente se fosse proprio lui il motivo per cui Rihanna non avesse ancora pubblicato un nuovo album, facendo riferimento alla teoria spesso ironizzata dai fan secondo cui la relazione con Rocky, la nascita dei loro tre figli e i numerosi impegni imprenditoriali avrebbero rallentato il ritorno della cantante.
La risposta di A$AP Rocky ha però smentito questa ipotesi. "No, è in studio in questo momento", ha dichiarato il rapper, aggiungendo con un sorriso: "L'ho detto. Scusa, amore". Poco dopo ha rincarato la dose, spiegando che Rihanna sarebbe impegnata nella realizzazione del nuovo materiale: "Sta lavorando, sta cucinando". Una rivelazione che lo stesso Rocky ha accompagnato con una battuta, ammettendo di temere la reazione dei fan della cantante dopo aver condiviso un dettaglio così atteso.
L'attesa per il nuovo disco di Rihanna è particolarmente lunga perché l’ultimo album ufficiale della popstar risale al 2016. "Anti" rappresentò un importante successo nella carriera dell'artista, arrivando al primo posto della classifica Billboard 200 per due settimane e includendo alcuni dei brani più amati dai fan, come "Work", "Needed Me", "Love on the Brain" e "Desperado".
Negli anni successivi Rihanna non ha pubblicato un nuovo progetto completo, ma ha comunque continuato a proporre singoli legati soprattutto al mondo del cinema. Tra questi figurano "Lift Me Up" e "Born Again", inseriti nella colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, oltre a "Friend of Mine" per I Puffi - Il film.
Negli ultimi anni la cantante aveva più volte aggiornato il pubblico sul suo prossimo album, spesso indicato dai fan con il nome non ufficiale di R9. Nel 2024, intervistata da Entertainment Tonight, Rihanna aveva spiegato di essere in una fase di ripartenza creativa.
"Sto ricominciando da capo", aveva raccontato, precisando però di non voler abbandonare completamente le canzoni già realizzate. La cantante aveva spiegato di voler riascoltare il materiale prodotto in passato con una nuova prospettiva, per capire quali brani rappresentassero ancora ciò che desiderava comunicare.
Nello stesso periodo, in un'intervista a Interview Magazine, Rihanna aveva raccontato di avere un approccio diverso rispetto al passato: se prima la musica arrivava per prima e poi guidava la parte visiva, ora il processo creativo sembrava essersi invertito, con molte idee visive già presenti nella sua mente.
Durante la stessa intervista, A$AP Rocky ha anche risposto a una domanda sulla possibilità di un futuro album realizzato insieme alla compagna, con entrambi presenti in ogni brano. La risposta del rapper è stata netta: "No". Secondo Rocky, un progetto del genere non funzionerebbe e sarebbe qualcosa che nemmeno lui vorrebbe ascoltare. A suo giudizio, i loro stili musicali sono troppo differenti per essere uniti in un unico lavoro. Il rapper ha spiegato di realizzare una musica molto particolare e rivolta a un pubblico specifico, definendo il proprio stile come un rap indipendente e fuori dagli schemi. Per questo motivo, ritiene che una collaborazione totale con Rihanna non sarebbe la scelta giusta.
Nel frattempo, la cantante continua a essere al centro dell'attenzione anche per le sue apparizioni pubbliche. Rihanna è tornata nella sua Barbados per partecipare al Carnevale, sfoggiando un elaborato costume tradizionale ricco di piume, gioielli e accessori coordinati.
L'artista ha mostrato il look durante la parata del Grand Kadooment Day, evento conclusivo del festival Crop Over, una celebrazione annuale legata alla fine della raccolta della canna da zucchero e con origini che risalgono al XVIII secolo. Foto e video diffusi online hanno mostrato Rihanna mentre partecipava ai festeggiamenti, ballando insieme agli altri presenti, salendo su un carro e interagendo con i fan. Non è la prima volta che la cantante torna alla manifestazione con abiti spettacolari, confermando ancora una volta la sua attenzione per la moda.
Il 2026 è stato finora un anno ricco di appuntamenti per Rihanna. La cantante è tornata sul palco durante lo spettacolo celebrativo organizzato da Jay-Z a New York, esibendosi allo Yankee Stadium con "Run This Town" e "B**** Better Have My Money". Ha inoltre partecipato al Met Gala insieme ad A$AP Rocky.
Mentre cresce l'attesa per il suo ritorno alla musica, Rihanna continua a essere protagonista anche grazie ai suoi progetti nel mondo della moda e della bellezza. La popstar e imprenditrice ha infatti mantenuto un enorme successo commerciale attraverso le sue attività.
Per promuovere una nuova collezione di lingerie, Rihanna è tornata a posare come modella, pubblicando sui social una serie di immagini che hanno immediatamente catturato l'attenzione dei suoi fan. Gli scatti, nei quali la cantante appare in atteggiamenti sensuali accanto ad alcuni segnali stradali come quello di stop e quello che invita a rallentare, hanno superato rapidamente il milione di "mi piace" e raccolto migliaia di commenti.
A corredo delle fotografie, la 38enne ha scritto una frase pensata per accompagnare il lancio della nuova linea: "Questo è il tuo segnale per concederti qualcosa di nuovo". Ancora una volta, Rihanna ha dimostrato di saper mantenere un forte impatto mediatico anche lontano dal palco, sfruttando la propria immagine per sostenere i suoi brand e alimentare l'attesa per il nuovo capitolo della sua carriera musicale.
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