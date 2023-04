Re Carlo non perdona le parole del principe Harry su Camilla

A un mese dalla cerimonia di incoronazione che si svolgerà a Londra, Re Carlo e il principe Harry non si sono ancora chiariti. Anzi. Secondo Christopher Andersen, autore del volume The King, ed esperto della Royal Family, il sovrano è furibondo con il figlio . Durante un'intervista a The Fox Andersen ha detto: “Carlo è ancora furioso con il secondogenito per le accuse bomba fatte nel libro”. Il re è arrabbiato per “Il ritratto devastante che fa di sua moglie, dipingendola come una malvagia intrigante”. Carlo non perdona e per questo motivo se “Harry avesse voluto riconciliarsi prima dell'incoronazione è altamente dubbio che avrebbe ricevuto un'accoglienza calorosa a Buckingham Palace”.

Padre e figlio non si sono incontrati

Re Carlo e il principe Harry non hanno approfittato del viaggio in Gran Bretagna del duca di Sussex, coinvolto come testimone sul caso di intercettazioni telefoniche e violazione della privacy contro l’editore del Daily Mail Associated NewsPaper. Non si sono proprio visti. Il sovrano del resto è stato molto impegnato: negli stessi giorni in cui Harry era a Londra, Carlo si trovava in Germania per la prima visita ufficiale da Re. Insomma, il re e il principe non si vedono da sette mesi, da quando hanno partecipato ai funerali della Regina Elisabetta. Dopo di allora non hanno più trovato modo di parlarsi e chiarirsi e dopo la pubblicazione di “Spare” pare che il re non ne abbia alcuna intenzione. Anche il principe William ha preso le distanze dal fratello e continua i suoi impegni di corte snobbandolo. Proprio come la moglie Kate Middleton, fatta eccezione per alcune frecciatine al veleno sulla salute mentale del duca di Sussex.