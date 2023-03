Il principe Harry arriva a sorpresa a Londra

Volo notturno dagli Stati Uniti per presentarsi all’Alta Corte per un’udienza

Abito nero e cravatta blu, elegante e sorridente, il figlio di Re Carlo si presenta all’Alta Corte per un’udienza preliminare sul caso di intercettazioni telefoniche e violazione della privacy contro l’editore del Daily Mail Associated NewsPaper. E’ la prima volta che il duca di Sussex rientra in Gran Bretagna dal funerale della Regina Elisabetta.

Mentre ci si interroga se il principe Harry e sua moglie Meghan Markle parteciperanno all’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio, il duca di Sussex sbarca a sorpresa a Londra. Si lascia fotografare, anzi è sorridente e cortese con giornalisti e fotografi per la sua prima apparizione “inglese” dal funerale della Regina Elisabetta. Il fratello di William si è presentato all’Alta Corte perché fa parte di una serie di personaggi d’alto profilo che hanno intentato una causa contro l’editore del Daily Mail per presunta raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy. Accompagnato dal servizio di sicurezza alla Royal Courts of Justice il duca di Sussex è stato preso d’assalto dai paparazzi.



Il volo a Londra, il primo dopo “Spare” Per il principe Harry quella londinese è la prima apparizione non solo dopo il funerale della nonna, ma anche dopo la pubblicazione dell’autobiografia “Spare” in cui spara a zero contro la famiglia reale. E chissà se la visita inglese del duca di Sussex servirà anche a chiarire alcune incomprensioni sollevate proprio dal libro con i parenti.