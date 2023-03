Il principe Harry e Meghan Markle: incoronazione di Re Carlo o festa di Archie?

Decideranno di partecipare all’incoronazione di Re Carlo a Londra e quindi accetteranno di vivere in secondo piano questa importante ricorrenza per la loro famiglia? Ma non solo. Cosa faranno i loro bimbi durante la cerimonia? Saranno surclassati dai cuginetti reali? Ecco i nodi da sciogliere per capire se i Sussex andranno in Inghilterra.

Il compleanno di Archie il 6 maggio A Buckingham Palace sono ottimisti e confidano nella presenza dei duchi di Sussex alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo il 6 maggio. Ma è chiaro che per il principe Harry e Meghan Markle prima andranno chiarite alcune questioni fondamentali. Destino vuole che proprio nella stessa data il secondogenito del sovrano festeggi il quarto compleanno di suo figlio Archie. Lui e la moglie sono disposti a far passare in secondo piano un importante momento di famiglia per la cerimonia che coinvolge invece tutto il mondo? “Harry e Meghan vorrebbero che la ricorrenza, seppur all’interno di un giorno così importante per la monarchia inglese, venga in qualche modo riconosciuta” ha detto una fonte a “OK! Magazine”.



Che ruolo avranno Archie e Lilibet all’incoronazione? Un altro dettaglio da chiarire per il principe Harry e Meghan Markle è il ruolo dei loro figli alla cerimonia di incoronazione del nonno. Secondo indiscrezioni i due bimbi sono considerati troppo piccoli per pensare alla loro presenza in chiesa a Westminster e quindi Archie e Lilibet (battezzata poche settimane fa) potrebbero restare esclusi da questo momento. Ma d’altro canto è certo che ci saranno i cuginetti George, Charlotte e Louis. Una disparità che non piace ai duchi di Sussex. E poi si affacceranno tutti dal balcone reale?

La sicurezza di Harry e Meghan a Londra C’è ancora il nodo da sciogliere sulla sicurezza del principe Harry e di Meghan Markle in Inghilterra. Il secondogenito ha sempre lamentato il fatto che da quando non è più royal gli è stata tolta la protezione di Scotland Yard. Questo timore legato all’incolumità sua e della sua famiglia lo preoccupa. In occasione dell’incoronazione i Sussex che protezione riceveranno?

Sfrattati da Frogmore, i Sussex dove andranno? Un'altra questione riguarda l’alloggio del principe Harry e di Meghan Markle durante la loro eventuale permanenza a Londra. Ora che Re Carlo li ha sfrattati da Frogmore Cottage, dove andranno i Sussex? Pare che ci sia pronta una suite a Buckingham Palace ma si dice anche potranno occupare ancora il cottage nel periodo dell’incoronazione prima che il principe Andrea traslochi in quella dimora che gli è stata assegnata dal fratello.