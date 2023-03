Il principe Harry e Meghan Markle a cena, insalata da 1.800 euro

Cena a 5 stelle per i duchi di Sussex Il principe Harry porta Meghan Markle a cena fuori e sceglie un locale di Los Angeles che è stato per generazioni di celebrità hollywoodiane il luogo preferito. Per la sua dolce metà serve un po’ di mondanità e il ricordo dei tempi in cui come attrice veniva acclamata per strada. Eccoli allora spuntare nell’hotel a cinque stelle di Beverly Hills, dove il dress code è rigoroso e non sono ammessi jeans strappati o top troppo corti.

Nel menù anche un’insalata da 1800 euro Per la cena di coppia il principe Harry e Meghan Markle, come spiffera Express Uk, scelgono il Lounge Bar di Beverly Hills, dove il menù prevede anche porzioni di caviale imperiale, prelibati risotti ai frutti di mare, costoletta da sogno. Il piatto più caro però è un’incredibile insalata che raggiunge i 1912 dollari. Contiene aragosta e foglie d’oro e si accompagna a un bicchiere di rinomato champagne. Non si sa cosa abbiamo scelto i duchi di Sussex ma sicuramente l’opzione fresca e leggera di un’insalata potrebbe essere stata tra le loro preferite.

A inizio marzo pizzicati in un altro ristorante Non è la prima volta che il principe Harry e Meghan Markle scelgono una cena fuori casa dopo lo scandalo del libro pubblicato da Harry e riguardante la famiglia reale. A inizio mese sono stati pizzicati in un altro rinomato locale di Los Angeles. I duchi erano molto sorridenti quando sono stati avvistati entrare nel club privato che costa ai soci 4200 dollari all’anno.

I duchi di Sussex assenti agli Oscar Pur essendo accusati di essere in cerca di notorietà, il principe Harry e Meghan Markle non erano presenti alla cerimonia degli Oscar l’altra sera a Los Angeles. La loro partecipazione avrebbe sollevato troppe domande e illazioni, così la coppia ha preferito stare alla larga dall’evento.



Ci saranno all’incoronazione di Re Carlo? Soltanto il 6 maggio si saprà finalmente se il principe Harry e Meghan Markle parteciperanno all’incoronazione di Re Carlo. Pare che il padre abbia invitato i duchi di Sussex, ma gira voce che così non sia stato per i figli della coppia, Archie e Lilibet Diana (fresca di battesimo). Ammesso pure che il sovrano abbia piacere di rivedere la famiglia riunita nel giorno dedicato a lui, il principe Harry e la moglie accetteranno di tornare a Londra? E ora che sono stati sfrattati da Frogmore Cottage, alloggeranno nella suite di Buckingham Palace come avrebbe proposto il re? La curiosità è alle stelle tra gli inglesi e non solo, ma intanto i Sussex non si sbilanciano e si regalano qualche sfizio e qualche apparizione mondana a cinque stelle in America.