Re Carlo: conto su Camilla, William mio erede, affetto per Harry e Meghan

Nel suo primo discorso da re alla nazione, Carlo III ha parlato anche della consorte Camilla e dei figli William e Harry.

È un "momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla", ha dichiarato aggiungendo che "da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo". Il primogenito William "assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia". Infine, un pensiero anche per il secondogenito Harry e la moglie Meghan. "Provo affetto per loro, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano".