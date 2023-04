Re Carlo deluso di non vedere Meghan e i nipotini, ma felice per Harry

Una fonte reale ha detto al Sun: "Re Carlo è felice che Harry, suo figlio, che lui chiama il suo ‘caro ragazzo’, sarà all'Abbazia di Westminster. Lo voleva lì. È triste, è molto deluso dal fatto che non vedrà Meghan o i suoi nipoti, ma capisce la situazione". Insomma, pare che la decisione di mandare solo il principe Harry alla cerimonia d’incoronazione possa fare contenti un po’ tutti. Per i piccoli Archie, 4 anni, e Lilibet Diana, 2 (battezzata poche settimane fa), non era prevista una partecipazione, restando a Montecito potranno evitare paragoni con i cuginetti George, Charlotte e Louis, figli del principe William e di Kate Middleton. Secondo gli esperti reali, si tratta di un "compromesso ideale" che lascerebbe il resto della famiglia "sollevato". Per qualche altro l’assenza di Meghan e dei figli è una sorta di affronto nei confronti del nonno che invece avrebbe desiderato incontrarli e soprattutto risulta uno sgarbo dopo che il sovrano ha accompagnato la Markle lungo la navata della chiesa quando ha sposato suo figlio minore.



Per la prima volta Archie e Lilibet principini Dopo settimane di trattative e di speculazioni sulla presenza all’incoronazione di Re Carlo dei duchi di Sussex, arriva la conferma. Il principe Harry sarà presente, ma non ci saranno Meghan, Archie e Lilibet. E' comunque significativo che nel comunicato di Buckingham Palace i due bambini vengano definiti principini. Il riconoscimento dei titoli di principe e principessa ai figli di Harry e Meghan, rispettivamente sesto e settima nell'attuale linea di successione al trono, è infatti stato acquisito di diritto dai due piccoli dopo la morte l'8 settembre 2022 della regina Elisabetta II, loro bisnonna, e l'ascesa al trono di Carlo. Da allora, essendo diventati nipoti di un sovrano regnante, sono diventati principi. Ma è la prima volta che una comunicazione ufficiale di palazzo lo scrive nero su bianco. Un piccolo passo di distensione – dopo i dissapori ingigantiti anche dalla pubblicazione dell’autobiografia “Spare” - tra la famiglia reale e i duchi di Sussex che dai titoli sono fuggiti a gambe levate.