Incoronazione di Re Carlo, George e gli altri: chi saranno i paggi d'onore

Ecco i bambini scelti dai sovrani per la cerimonia a Westminster

Il figlio del principe William e Kate Middlleton avrà un ruolo di rilievo, mentre i cuginetti Archie e Lilibet non età non potranno presenziare , ma se saranno presenti a Londra faranno sicuramente un regalo gradito al nonno. Oltre al principino, che ha 9 anni, ci saranno Nicholas Barclay, Lord Oliver Cholmondeley, entrambi di 13 anni, e Ralph Tollemache, di 12. I paggi d'onore della Regina Consorte Camilla provengono tutti dalla sua famiglia: i nipoti Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles, il pronipote, Arthur Elliot.

Carlo e Camilla hanno scelto per la cerimonia di incoronazione a Westminster i parenti e le persone più vicine proprio per sottolineare il ruolo fondamentale della famiglia e degli amici in questa occasione storica.



Il principino George paggetto d’onore il 6 maggio Re Carlo ha scelto il nipotino George come paggetto d’onore per la cerimonia d’incoronazione del 6 maggio e i principi di Galles sono rimasti molto entusiasti di questa decisione. Prima di accettare il ruolo così significativo che il sovrano ha proposto per il nipote, il principe William e Kate Middlleton hanno discusso con il principino e sono stati felici di dire che il primogenito è contento e all’altezza della situazione. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: "Siamo tutti molto entusiasti del ruolo del principe George nell'incoronazione, sarà un momento incredibilmente speciale".



Gli altri paggetti della cerimonia d’incoronazione Oltre al principino George Re Carlo ha stabilito che il ruolo di paggetto verrà coperto da Nicholas Barclay, 13 anni, nipote di Sarah Troughton, che è una delle sei "dame di compagnia" della regina Camilla. Sarah è anche cugina di secondo grado di re Carlo tramite suo nonno materno, che era un fratello della regina madre, secondo quanto riporta “Tatler”. Anche Lord Oliver Cholmondeley, 13 anni, figlio di David, il marchese di Cholmondeley, e della moglie Rose Hanbury (rivale di Kate Middleton), sarà un paggio d'onore. Poi ci sarà Ralph Tollemache, 12 anni, figlio del banchiere e aristocratico britannico Edward Tollemache (era stato paggio d’onore della Regina Elisabetta) e Sophie Tollemache.