Il principino George alla partita di rugby con mamma Kate e papà William

La Middleton ormai è un'esperta di questo sport. Ha sostituito suo cognato Harry come patrona della Rugby Football League e della Rugby Football Union e per inaugurare il suo nuovo ruolo si è cimentata in un allenamento. Allo stadio era preparatissima, anche nel look da vera tifosa con la sciarpa dell'Inghilterra sopra il cappotto a scacchi. Anche William e George hanno indossato i colori della loro Nazionale, il padre con il cappotto blu e la cravatta rossa, il bimbo con il piumino bicolor.

L'ultima volta che abbiamo visto il principe George allo stadio insieme a mamma Kate e papà William ce la ricordiamo tutti. Era la scorsa estate a Wembley, con l'Italia che ha battuto l'Inghilterra ai rigori alla finale di Euro2020. Le facce buffe e le espressioni di delusione del rampollo della royal family avevano fatto il giro del web, e quelle che offre al derby del Trofeo delle Sei Nazioni di rugby non sono da meno...

