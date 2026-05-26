Raimondo Todaro festeggia dopo i controlli in ospedale
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Raimondo Todaro © Instagram
Raimondo Todaro è rientrato a scuola e ha riabbracciato i suoi allievi, che considera quasi come figli. Dopo 63 giorni nella Casa del "Grande Fratello Vip", Todaro è tornato nella sua Catania per riprendere il lavoro che ama, lontano da telecamere e microfoni.
Un percorso che lo ha portato fino al terzo posto nella finale del 19 maggio vinta da Alessandra Mussolini. In una lunga intervista a Il Messaggero, il ballerino fa un bilancio sulla sua esperienza in Tv e sul suo futuro professionale.
In molti all'interno della Casa lo avevano letto come un "gattopardo": silenzioso, defilato, ma sempre lucido al momento giusto. Todaro respinge le "accuse": "Non corrisponde alla realtà. Votavo chi mi aveva fatto del male, nient'altro. Mi scivola addosso". E sui colleghi maschi, spesso liquidati come "comodini": "I maschietti sono stati fondamentali. Le donne prendevano la scena, ma per gli equilibri della Casa noi siamo stati importanti".
Todaro ha scelto di non coinvolgere mai la sua attuale compagna nelle dinamiche del reality. "Lo avevamo già concordato prima. Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo. Sono contento di essermi comportato così".
Il ballerino è poi tornato sulle polemiche nate attorno all'esibizione dell'ex moglie, Francesca Tocca, salita sul palco della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, alla Wiener Stadthalle di Vienna, accanto a Marcello Sacchetta per accompagnare Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì".
I due ballerini avevano interpretato una coppia di sposi, scambiandosi un bacio che aveva acceso curiosità e inevitabili domande sul loro rapporto, anche se Sacchetta ha poi riportato tutto su un piano professionale. La risposta di Todaro è lapidaria: "Non l'ho vista, sapevo che lo avesse a maggio ma nella Casa ho perso il senso del tempo. Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante".
Raimondo Todaro pensa già al futuro, ma con moderazione: "Io vivo abbastanza alla giornata. Adesso torno alla mia vita e a fare il mio lavoro. Se dovesse arrivare qualcosa di bello e stimolante, lo prenderò in considerazione". Sul ritorno ad Amici, nessun tentennamento: "Ho fatto tre anni meravigliosi lì, accetterei assolutamente". L'Isola dei Famosi? No grazie. "Non è molto il mio habitat naturale".
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