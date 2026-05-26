I due ballerini avevano interpretato una coppia di sposi, scambiandosi un bacio che aveva acceso curiosità e inevitabili domande sul loro rapporto, anche se Sacchetta ha poi riportato tutto su un piano professionale. La risposta di Todaro è lapidaria: "Non l'ho vista, sapevo che lo avesse a maggio ma nella Casa ho perso il senso del tempo. Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante".