La principessa Beatrice parla per la prima volta del parto prematuro

Ora che è passato qualche mese dalla sua nascita, Athena sta bene e la principessa Beatrice di York è intenzionata a fare qualcosa per tutte le mamme che stanno attraversando un problema simile. Per questo motivo ha iniziato a sostenere un'organizzazione che si occupa di ricerca e prevenzione dei parti prematuri. "Forse ha a che fare con l'invecchiare un po' e, si spera, un po' più saggia, o forse ha a che fare con la diagnosi di cancro al seno e alla pelle di mia madre l'anno scorso, ma per me, niente è più vitale che facilitare la ricerca necessaria sulle sfide sanitarie che le donne affrontano quotidianamente. La mia speranza è che con maggiori investimenti nella ricerca medica e la dedizione di professionisti sanitari come il professor Johnson, le mie due figlie non dovranno affrontare queste sfide quando saranno grandi. E anche se lo facessero, lo farebbero con la migliore conoscenza possibile a loro disposizione", ha spiegato.