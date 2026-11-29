Harry e Meghan, il primo impegno pubblico dopo il rientro in Gb
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Un nuovo tentativo di riavvicinamento tra il principe Harry e re Carlo si sarebbe consumato lontano dai riflettori, nella residenza reale di Balmoral, in Scozia. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, padre e figlio si sono incontrati lo scorso ottobre senza la regina Camilla, Meghan Markle e i nipoti Archie e Lilibet. Si tratterebbe del loro primo faccia a faccia da quando il duca di Sussex è tornato a vivere nel Regno Unito.
A organizzare la visita sarebbe stato lo stesso sovrano, che avrebbe invitato il figlio minore a trascorrere del tempo insieme nella tenuta di Balmoral, nell'Aberdeenshire. L'incontro sarebbe avvenuto nel fine settimana del 17 ottobre, ma la notizia è rimasta riservata fino alle indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi. In quel periodo Carlo soggiornava a Birkhall, la sua residenza privata all'interno della proprietà, estesa per circa 50mila acri. Il castello di Balmoral e le aree principali della tenuta erano infatti aperti al pubblico, circostanza che avrebbe reso preferibile un luogo più appartato.
Stando alle ricostruzioni, Harry e Carlo si sarebbero ritrovati da soli. Non avrebbero partecipato né la regina Camilla né Meghan Markle, moglie del principe, e nemmeno i loro due figli. Non sono emersi dettagli sui contenuti della conversazione, ma una fonte citata dal Sun on Sunday ha parlato della volontà di mantenere rapporti distesi: "C'è il desiderio di rimanere in buoni rapporti". Per il duca di Sussex, 42 anni, si tratterebbe del primo incontro di persona con il padre dopo il ritorno dalla California, dove ha vissuto per sei anni. Dal giorno dell'incoronazione di Carlo, nel 2023, i due si sarebbero visti soltanto quattro volte.
Negli ultimi mesi Harry ha manifestato pubblicamente la volontà di ricucire i rapporti con la famiglia reale. La frattura si era approfondita nel 2020, quando il principe aveva rinunciato ai suoi incarichi ufficiali e si era trasferito oltreoceano insieme a Meghan e ai figli. Un precedente momento di riavvicinamento risale allo scorso luglio, quando i Sussex avevano incontrato Carlo e Camilla a Highgrove, la residenza privata del sovrano nel Gloucestershire. All'appuntamento avevano partecipato anche Archie, sette anni, e Lilibet, cinque: per il re era stata la prima occasione di rivedere i nipoti dal vivo dopo oltre quattro anni. Buckingham Palace aveva definito quella visita una "questione familiare privata".
Prima dell'incontro di luglio, Harry e Meghan non si recavano insieme nel Regno Unito dal 2022, quando avevano preso parte ai funerali della regina Elisabetta II. Il successivo trasferimento della famiglia in Gran Bretagna, avvenuto circa un mese dopo la visita a Highgrove, ha rappresentato un altro passaggio significativo nei rapporti con la monarchia. Per il momento, tuttavia, non sono state diffuse informazioni ufficiali sul recente appuntamento in Scozia.
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