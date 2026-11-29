Negli ultimi mesi Harry ha manifestato pubblicamente la volontà di ricucire i rapporti con la famiglia reale. La frattura si era approfondita nel 2020, quando il principe aveva rinunciato ai suoi incarichi ufficiali e si era trasferito oltreoceano insieme a Meghan e ai figli. Un precedente momento di riavvicinamento risale allo scorso luglio, quando i Sussex avevano incontrato Carlo e Camilla a Highgrove, la residenza privata del sovrano nel Gloucestershire. All'appuntamento avevano partecipato anche Archie, sette anni, e Lilibet, cinque: per il re era stata la prima occasione di rivedere i nipoti dal vivo dopo oltre quattro anni. Buckingham Palace aveva definito quella visita una "questione familiare privata".