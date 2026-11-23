I titoli della famiglia reale britannica potrebbero non essere più un privilegio garantito automaticamente dalla nascita. È questa la direzione verso cui si starebbe muovendo il principe William, 44 anni, impegnato a elaborare un progetto di revisione delle regole della monarchia in vista della sua futura ascesa al trono. La riforma potrebbe coinvolgere il fratello Harry, la moglie Meghan 45 anni e i loro figli, ma anche alcuni dei suoi stessi figli. Charlotte e Louis, infatti, potrebbero dover scegliere da adulti se mantenere il proprio status reale oppure intraprendere una carriera indipendente.