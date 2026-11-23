Kate Middleton, pranzo a sorpresa con le pensionate del West Sussex
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La trasformazione immaginata dal futuro re d'Inghilterra riguarderebbe soprattutto i membri della famiglia che non ricoprono incarichi ufficiali
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I titoli della famiglia reale britannica potrebbero non essere più un privilegio garantito automaticamente dalla nascita. È questa la direzione verso cui si starebbe muovendo il principe William, 44 anni, impegnato a elaborare un progetto di revisione delle regole della monarchia in vista della sua futura ascesa al trono. La riforma potrebbe coinvolgere il fratello Harry, la moglie Meghan 45 anni e i loro figli, ma anche alcuni dei suoi stessi figli. Charlotte e Louis, infatti, potrebbero dover scegliere da adulti se mantenere il proprio status reale oppure intraprendere una carriera indipendente.
La trasformazione immaginata da William riguarderebbe soprattutto i membri della famiglia che non ricoprono incarichi ufficiali. Secondo le indiscrezioni, chi non svolge attività al servizio della Corona potrebbe perdere il titolo di Sua Altezza Reale e gli appellativi legati alla propria posizione nella dinastia.
Una prospettiva che interesserebbe anche due dei tre figli del principe di Galles e di Kate Middleton: la principessa Charlotte, 11 anni, e il principe Louis, 8. Una volta adulti, potrebbero decidere di costruirsi un percorso professionale autonomo, rinunciando ai titoli e alla possibilità di essere chiamati Sua Altezza Reale. In questo modo avrebbero la libertà di scegliere se assumere un ruolo nella monarchia oppure vivere lontano dagli impegni istituzionali.
Non cambierebbe invece la posizione del primogenito George, il cui futuro sarebbe già definito dal ruolo di erede al trono. Per lui, a differenza dei fratelli, non sarebbe prevista la stessa possibilità di scelta.
La revisione potrebbe avere conseguenze anche per il principe Harry e la moglie Meghan, con i quali William mantiene rapporti particolarmente difficili. Il progetto prevederebbe infatti la possibilità di privare entrambi dei titoli e degli appellativi reali, estendendo la misura anche ai figli della coppia: il principe Archie, di 7 anni, e la principessa Lilibet, di 5.
Una decisione di questo genere rischierebbe di rendere ancora più profonda la frattura tra i due fratelli. Il piano, tuttavia, non sarebbe concepito esclusivamente per intervenire sul ramo dei Sussex, ma punterebbe a ridefinire in modo più ampio il funzionamento della casa reale.
A ricostruire i dettagli della possibile riforma è Tom Sykes, esperto di vicende reali, nel suo prossimo libro, atteso a febbraio. Il principe di Galles avrebbe cominciato a lavorare da tempo a una ristrutturazione radicale della monarchia britannica, con l'intenzione di rendere più selettivo l'utilizzo dei titoli.
L'idea sarebbe quella di considerarli una sorta di riconoscimento professionale, legato agli incarichi effettivamente svolti per la Corona, anziché un privilegio acquisito automaticamente per discendenza. Del resto, circa un anno fa William aveva già anticipato di essere pronto a prendere decisioni difficili quando sarebbe diventato re, dichiarando che "il cambiamento è in programma".
Tra gli obiettivi della riforma ci sarebbe anche quello di evitare il ripetersi di controversie capaci di danneggiare l'immagine della monarchia. Il riferimento principale sarebbe alle vicende che hanno coinvolto Harry e soprattutto Andrea Mountbatten-Windsor, terzogenito della regina Elisabetta, privato di tutti i suoi titoli dopo lo scandalo relativo alle frequentazioni con Jeffrey Epstein.
Secondo le persone vicine a William citate dal Daily Mail, una monarchia più ristretta potrebbe inoltre ottenere un significativo sostegno pubblico. In un Paese sempre più insofferente nei confronti dei costi e degli eccessi percepiti di una famiglia reale molto numerosa, limitare i privilegi a chi svolge effettivamente funzioni istituzionali potrebbe incontrare il favore di una parte consistente della popolazione. Il quotidiano britannico ha anticipato le indiscrezioni sul progetto, precisando che da Kensington Palace non è arrivato alcun commento.
La possibile svolta sarebbe accompagnata da un cambiamento che, secondo alcune fonti, William avrebbe già introdotto nell'educazione dei propri figli. Gli assistenti e il personale di casa non si rivolgerebbero abitualmente a George, Charlotte e Louis chiamandoli "Sua Altezza Reale". Anche a scuola, inoltre, non verrebbero utilizzati gli appellativi di principe e principessa.
Un esempio riguarda George: quando Eton pubblica i risultati scolastici o i resoconti delle competizioni sportive, il ragazzo viene indicato semplicemente come George Wales. Un trattamento differente rispetto a quello riservato al padre, che durante gli anni trascorsi nello stesso istituto compariva invece nelle cronache sportive con il nome di "Principe William".
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