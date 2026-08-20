Nozze in vista?

Post Malone si sposa con Christy Lee? Spunta l'indizio social

Una festa, un velo e un grande anello riaccendono i rumors sulla coppia, che dopo la presunta separazione sembra aver ritrovato grande intesa

20 Ago 2026 - 18:43
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Alcune storie d'amore preferiscono stare alla larga dai riflettori e quella tra Post Malone e Christy Lee sembra essere proprio una di queste. Poche dichiarazioni, qualche fotografia rubata e una relazione finita sotto osservazione soprattutto attraverso gli indizi lasciati sui social media. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Una serie di immagini fa pensare che il cantante e la stylist siano pronti a compiere il passo più importante: il matrimonio.

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Una festa che sa di fidanzamento

 A far scattare i sospetti sui social è stata una festa immortalata dalla fan page Instagram Postystinker. Nelle immagini Christy Lee appare con un abito rosa, occhiali bianchi a forma di cuore e, soprattutto, un velo accompagnato dalla fascia con la scritta “Bride to be”, ossia "futura sposa".

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Al suo fianco c'è Post Malone, riconoscibile per il cappello da cowboy, la camicia bianca e i jeans scuri. Tra sorrisi, brindisi, baci e fotografie insieme agli amici, un dettaglio sembra parlare più di tutti gli altri: il vistoso anello indossato da Christy Lee.

Il grande passo dopo la crisi

 A rendere l'ipotesi ancora più concreta è Brooke Donovan, amica della stylist, che ha pubblicato un vlog intitolato "Come surprise our best friend for her engagement" ("Venuta a fare una sorpresa alla nostra migliore amica per il suo fidanzamento), mostrando preparativi e momenti della festa. Nessuna conferma ufficiale, però, è arrivata finora da Post Malone o Christy Lee.

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La coppia, del resto, ha sempre protetto con discrezione la propria vita privata. La loro storia era iniziata nei primi mesi del 2025, prima della presunta separazione riportata dai media pochi mesi dopo. Ora il velo, l'anello e quella festa sembrano raccontare un nuovo capitolo. Ci saranno davvero le nozze? Così pare, ma per il momento i due lasciano che a parlare siano le immagini.

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© Instagram @dovecameron | Dove Cameron in vacanza con gli amici
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