Post Malone si sposa con Christy Lee? Spunta l'indizio social

Alcune storie d'amore preferiscono stare alla larga dai riflettori e quella tra Post Malone e Christy Lee sembra essere proprio una di queste. Poche dichiarazioni, qualche fotografia rubata e una relazione finita sotto osservazione soprattutto attraverso gli indizi lasciati sui social media. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Una serie di immagini fa pensare che il cantante e la stylist siano pronti a compiere il passo più importante: il matrimonio.