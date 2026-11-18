Hilton ha spiegato di non essere in grado di difendersi nonostante abbia risorse e visibilità, un lusso che milioni di americane non hanno. "Non posso controllare chi li vede, non posso controllare dove vanno e non posso farlo smettere", ha detto, ricordando che le norme attualmente in vigore non offrono protezione. "E se questo può accadere a qualcuno con le mie risorse e la mia piattaforma, immaginate quanto impotente potrebbe essere una giovane ragazza ad affrontare tutto questo completamente da sola. Le donne e le ragazze stanno sopportando il peso maggiore di questi abusi".