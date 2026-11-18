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Oltre centomila immagini e video sessualmente espliciti costruiti con l'intelligenza artificiale, e il totale sale ogni giorno. È la cifra che Paris Hilton ha portato davanti al Congresso americano parlando della propria esperienza. Accanto alla deputata Alexandria Ocasio-Cortez, l'ereditiera statunitense è tornata a spingere per il Defiance Act, la proposta che mira a fermare i deepfake sessuali, e ha esortato i vertici repubblicani di Camera e Senato a mandarla avanti.
Hilton ha spiegato di non essere in grado di difendersi nonostante abbia risorse e visibilità, un lusso che milioni di americane non hanno. "Non posso controllare chi li vede, non posso controllare dove vanno e non posso farlo smettere", ha detto, ricordando che le norme attualmente in vigore non offrono protezione. "E se questo può accadere a qualcuno con le mie risorse e la mia piattaforma, immaginate quanto impotente potrebbe essere una giovane ragazza ad affrontare tutto questo completamente da sola. Le donne e le ragazze stanno sopportando il peso maggiore di questi abusi".
Il suo staff ha anche analizzato la presenza delle parlamentari nei contenuti per adulti manipolati: "In preparazione per oggi, il mio team ha studiato il modo in cui le deputate del Congresso degli Stati Uniti compaiono nei contenuti deepfake per adulti online e ciò che abbiamo scoperto è stato scioccante, ma non sorprendente. Delle 156 donne che prestano servizio nel 119° Congresso, 83 hanno deepfake sessuali online in questo momento. Si tratta di più della metà delle donne al Congresso", ha sostenuto l'ereditiera.
Paris Hilton ha assicurato che tornerà in quelle aule tutte le volte necessarie, finché la legge non sarà firmata. A suo dire, le vittime di deepfake espliciti sono ormai oltre cinquanta milioni: "Queste sono i tuoi vicini, insegnanti, infermieri, imprenditori, donne e ragazze di ogni ceto sociale. Si tratta di persone reali, con famiglie, sogni e vite che possono essere infranti da qualcosa a cui non hanno mai acconsentito".
A conclusione del suo intervento, si è rivolta direttamente agli speaker Johnson, Scalise e Jordan: "Permetterete che questo continui ad accadere alle colleghe? E che dire delle donne del vostro distretto? E che dire delle vostre figlie, mogli o sorelle? Avete il potere di portare avanti questa legislazione. Potete dare alle sopravvissute un nuovo percorso verso la giustizia".