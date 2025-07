Paola Turani: "Ecco cosa fa funzionare davvero una relazione"

Come si fa a stare insieme per tanto tempo - I follower espongono i loro dubbi a Paola Turani e lei risponde senza esitazione. "Come si fa a stare insieme per così tanti anni essendo complici?" le viene chiesto. "Ci si sopporta", scrive lei. Poi spiega meglio: "Dopo che si sta insieme da tantissimi anni si conoscono pregi e difetti, sai su cosa puoi discutere e su cosa sorvolare. Scendi un po' a compromessi. Non perché 'ti accontenti' ma perché è normale avere il proprio carattere che non può essere cambiato facilmente". L'influencer continua la sua argomentazione: "Molto importante l'equilibrio di coppia che varia durante gli anni, gli avvenimenti e le fasi della propria vita. L'arrivo di un figlio cambia, per esempio. Io e Ricky abbiamo iniziato a discutere di più, da quando c'è Enea. Non è sempre facile. Ma siamo grandi, maturi e una coppia solida per mollarsi tanto facilmente… dopo 14 anni! Abbiamo un 'progetto di vita' insieme e ci piacerebbe continuare questa visione perché le discussioni capitano, ma quando si sta bene insieme, ci si diverte e ci si sceglie giorno dopo giorno… allora hai vinto".