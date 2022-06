Paola Turani e l'allattamento: "E' stata un'avventura meravigliosa e incredibile"

Wanda Nara e Mauro Icardi in vacanza in Africa

Leggi Anche Paola Turani in California, vacanze americane con la famiglia

"Ho avuto la fortuna di vivere l’allattamento esclusivo a richiesta in modo sereno e tranquillo, nonostante i momenti di sconforto e il male dei primi giorni: con copri capezzoli d’argento per sentire meno dolore, coppette protettive, creme lenitive, correzione dell'attacco e tantissima forza di volontà" confida Paola ai suoi follower.

Leggi Anche Paola Turani a Dubai, la prima vacanza di Enea tra le onde

La Turani si è spesso mostrata sui social con il bimbo attaccato al seno, oppure con il tiralatte nelle pause dal lavoro. "Un giorno racconterò a Enea di quanto è stato unico e speciale osservare i suoi occhi che mi guardavano mentre si nutriva da me, tutte le volte che si è addormentato sopra il mio seno sfinito dopo una poppata e io con lui, le notti insonne svegli ogni 2 ore, e ancora tutte le volte che l’ho allattato sul set tra uno scatto e l’altro, nei ristoranti o durante i nostri viaggi; il reggiseno per l’allattamento come 'must have', la fame pazzesca a ogni ora (la mia, non solo la sua;) le libere uscite passate a tirare il latte e le scorte nel congelatore. Non dimentichiamo anche quelle incredibili tette da allattamento (che abbiamo già tristemente salutato)" racconta.

Leggi Anche Paola Turani mostra la casa nuova, ecco stanza per stanza dove andrà a vivere



"Insomma, mentre scrivo queste righe devo trattenere le lacrime perché sì, abitudinaria e melodrammatica come sono, mi manca già" confessa Paola. "Pare però essere più un 'problema' mio che di Enea". La sua non è stata una vera e propria decisione, più l'accettazione di un dato di fatto: "A un certo punto ha deciso autonomamente che non voleva più prendere il latte dal seno. Incredula ho continuato a provare e riprovare, a proporglielo ogni giorno perchè io avrei voluto continuare. Nulla. Così, con enorme dispiacere, non ho fatto altro che assecondare la sua scelta capendo che sarebbe stata la cosa giusta per entrambi e che sì, devo accettare che il mio piccolo sta crescendo, che sta diventando grande e sarà sempre più indipendente".



E conclude scrivendo: "L’allattamento non è un percorso semplice, sarei bugiarda a dirvi il contrario. Mette a dura prova sia dal punto di vista psicologico che fisico, è faticoso, è tempo e dedizione… ma sono così grata alla vita per aver avuto la possibilità di vivere questa avventura. Chiudiamo così un capitolo, un bellissimo capitolo di cui conserverò gelosamente per me e per lui ogni prezioso ricordo".