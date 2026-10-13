© Instagram @pamelaanderson
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L'attrice ha trasformato la proprietà di famiglia sull'isola di Vancouver in un grande giardino e dona parte del raccolto a scuole e associazioni locali
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Lontana dai riflettori di Hollywood, Pamela Anderson ha trovato una nuova dimensione tra rose, pomodori e ortaggi. L'attrice, 59 anni, ha trasformato la proprietà di famiglia sull'isola di Vancouver, in Canada, in un grande giardino che oggi non è soltanto il suo rifugio personale, ma anche una risorsa per la comunità locale. Parte del raccolto finisce infatti nelle case dei vicini, nelle scuole, nelle mense per i più bisognosi e nei banchi alimentari. Una passione nata durante l'infanzia che, negli ultimi anni, è diventata il simbolo della sua rinascita.
Tutto è cominciato nel 2020, quando la protagonista di "Baywatch" ha deciso di lasciare Los Angeles e tornare nella Columbia Britannica, dove è cresciuta. Qui ha acquistato un vecchio motel appartenuto alla nonna, lo stesso edificio in cui era stata portata appena nata. Un luogo carico di ricordi, dove il nonno le aveva trasmesso l'amore per il giardinaggio.
Al suo arrivo, però, la proprietà era in condizioni disastrose. Gli edifici erano deteriorati e Anderson aveva dovuto sistemarsi temporaneamente in una piccola casa sulla spiaggia. Anziché arrendersi, ha cominciato a recuperare gli spazi, piantare fiori e coltivare la terra.
"Ero arrivata a un punto in cui avevo deciso di tornare a casa, sparire e dedicarmi al mio giardino", aveva raccontato nel 2024 a "Better Homes & Gardens". Un lavoro che per lei aveva assunto un significato più profondo: rimettere in ordine quel terreno era diventato un modo per ricostruire anche la propria vita.
Oggi la proprietà, chiamata Arcady, ospita fiori selvatici, erbe aromatiche, alberi da frutto, ortaggi e le amate rose Yves Piaget, che Anderson utilizza anche per preparare oli e trattamenti di bellezza. Non mancano i pomodori antichi, protagonisti delle ricette del suo libro di cucina vegana.
Ma il raccolto è troppo abbondante per restare soltanto sulla sua tavola. Come ha raccontato a People, l'attrice prepara cesti di prodotti freschi da distribuire ad amici, vicini, chiese, scuole e organizzazioni che assistono le persone in difficoltà.
La sua quotidianità è diventata anche un racconto social. Ad agosto ha debuttato su TikTok, mostrando scorci del giardino e momenti della raccolta. In un video pubblicato il 3 ottobre sistema in un cesto zucche, mais e altri ortaggi.
"È qualcosa che mi riporta con i piedi per terra", ha spiegato parlando del ritorno a casa dopo gli impegni di lavoro. Bastano i suoi cani, qualche ora trascorsa tra le piante e il ritmo della natura per ritrovare la tranquillità. "Mi sento come una bambina in giardino", ha aggiunto. E proprio tra quei filari, lontano dall'immagine della sex symbol degli anni Novanta, Pamela Anderson sembra aver trovato il posto in cui sentirsi davvero se stessa.