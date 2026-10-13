Tutto è cominciato nel 2020, quando la protagonista di "Baywatch" ha deciso di lasciare Los Angeles e tornare nella Columbia Britannica, dove è cresciuta. Qui ha acquistato un vecchio motel appartenuto alla nonna, lo stesso edificio in cui era stata portata appena nata. Un luogo carico di ricordi, dove il nonno le aveva trasmesso l'amore per il giardinaggio.