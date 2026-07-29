Pamela Anderson e il reboot di "Baywatch": "Nessuno mi ha contattato"

Pamela Anderson non farà parte del reboot di "Baywatch". Nonostante diversi volti storici della serie - tra cui David Chokachi, Kelly Packard, Michael Bergin e Nicole Eggert - siano stati scelti per il nuovo progetto, l'attrice di "Una pallottola spuntata" ha rivelato di non essere mai stata coinvolta. "Nessuno mi ha contattato", ha dichiarato Anderson a Deadline in un'intervista pubblicata il 24 luglio. "Non ne so molto", ha aggiunto. Al contrario, la produzione si era riavvicinata alla famiglia attraverso i figli dell'attrice e di Tommy Lee, Brandon (30 anni) e Dylan (28 anni). "So che a un certo punto hanno parlato con loro, ma non credo siano arrivati a nulla", ha spiegato l'attrice. "Non so cosa sia successo, ma auguro loro il meglio".