Pamela Anderson e il reboot di "Baywatch": "Nessuno mi ha contattato"

La reunion delle ex bagnine di "Baywatch": guarda come sono e com'erano
© IPA | Traci Bingham
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L'attrice, 59 anni, ha recitato in cinque stagioni della serie originale, dal 1992 al 1997. "Mi ha insegnato molto", ha detto in un'intervista a Deadline
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Pamela Anderson non farà parte del reboot di "Baywatch". Nonostante diversi volti storici della serie - tra cui David Chokachi, Kelly Packard, Michael Bergin e Nicole Eggert - siano stati scelti per il nuovo progetto, l'attrice di "Una pallottola spuntata" ha rivelato di non essere mai stata coinvolta. "Nessuno mi ha contattato", ha dichiarato Anderson a Deadline in un'intervista pubblicata il 24 luglio. "Non ne so molto", ha aggiunto. Al contrario, la produzione si era riavvicinata alla famiglia attraverso i figli dell'attrice e di Tommy Lee, Brandon (30 anni) e Dylan (28 anni). "So che a un certo punto hanno parlato con loro, ma non credo siano arrivati a nulla", ha spiegato l'attrice. "Non so cosa sia successo, ma auguro loro il meglio".
Sebbene Pamela Anderson, che ha interpretato C.J. Parker per cinque stagioni, dal 1992 al 1997, non abbia alcuna intenzione di tornare sulle spiagge al fianco del nuovo cast con Stephen Amell, Noah Beck, Brooks Nader, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone e Jessica Belkin, conserva comunque un ricordo molto positivo della serie. "È stata una grande esperienza, adoravo andare a girare ogni giorno in spiaggia", ha ricordato. "All'epoca mi ha insegnato molto e mi ha dato una visibilità mondiale. Tutto ciò che ho fatto mi ha portata fin qui, ed è una benedizione".
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Oggi l'attrice punta a ruoli del tutto diversi, forte anche della recente candidatura ai Golden Globe per la sua interpretazione in "The Last Showgirl". La decisione di andare oltre il piccolo schermo appare quindi definitiva. "So che in questo momento ci sono ottimi prodotti televisivi, ma è un percorso che ho già fatto. Ora voglio mettermi davvero alla prova con personaggi differenti", ha concluso. L'obiettivo? Continuare a fare scelte audaci. "Voglio sorprendere il pubblico e sorprendere me stessa, sperimentando cose che non ho mai fatto in passato".