Prima dell'annuncio di questa nuova serie reboot, era arrivato al cinema l'omonimo film diretto da Seth Gordon, con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. Il protagonista è sempre il tenente Mitch Buchannon, caposquadra dei bagnini di Emerald Bay, in Florida, assieme alle colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Essendo rimasti liberi tre posti per unirsi al team, vengono indette delle selezioni, vinte dall'ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, dall'intelligente Summer Quinn e dall'impacciato esperto di informatica Ronnie innamorato di C.J. Nel frattempo, arriva ad Emerald Bay Victoria Leeds, la nuova proprietaria dell'esclusivo Huntley Club, che si vocifera essere a capo del traffico di una pericolosissima droga chiamata "Flakka".