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Un tuffo dal passato al presente: i bagnini più famosi di Los Angeles tornano in azione con il primo teaser del reboot di Baywatch, la serie televisiva statunitense trasmessa dal 1989 al 2001. Il nuovo capitolo, secondo Ansa, sarà trasmesso dal gennaio 2027 da Fox: non mancheranno le mitiche corse in slow motion sulla spiaggia di Los Angeles e la storica colonna sonora. Al momento sono previsti 12 episodi. In Italia la serie originale è stata trasmessa da Italia 1 negli anni Novanta e Duemila ad eccezione dell'undicesima stagione, mai trasmessa.
In un video di pochi secondi pubblicato su Instagram da uno dei protagonisti, Stephen Amell, si vedono quelli che sono i baywatch di nuova generazione mentre si apprestano a prestare soccorso. Le donne indossano gli iconici costumi interi sgambati color rosso, dello stesso colore anche quelli degli uomini. L'operazione nostalgia colpisce ancora e riporta il pubblico tra le onde dell'oceano californiano.
A capo della squadra di guardaspiaggia c'è Hobie Buchannon (Stephen Amell), il figlio cresciuto del Mitch di David Hasselhoff. Nel ruolo della figlia Charlie, di cui inizialmente non era a conoscenza, Jessica Belkin. Nel cast anche Hassie Harrison nei panni di Nat, Noah Beck come Luke e Shay Mitchell nelle vesti di Trina, un'ex avvocatessa che ha abbandonato una promettente carriera per dedicarsi a tempo pieno al mestiere di bagnina. Nel cast torneranno anche David Chokachi ed Erika Eleniak nei rispettivi ruoli di Cody Madison e Shauni McClain.
Prima dell'annuncio di questa nuova serie reboot, era arrivato al cinema l'omonimo film diretto da Seth Gordon, con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. Il protagonista è sempre il tenente Mitch Buchannon, caposquadra dei bagnini di Emerald Bay, in Florida, assieme alle colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Essendo rimasti liberi tre posti per unirsi al team, vengono indette delle selezioni, vinte dall'ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, dall'intelligente Summer Quinn e dall'impacciato esperto di informatica Ronnie innamorato di C.J. Nel frattempo, arriva ad Emerald Bay Victoria Leeds, la nuova proprietaria dell'esclusivo Huntley Club, che si vocifera essere a capo del traffico di una pericolosissima droga chiamata "Flakka".