Non è più la torretta dei bagnini a fare da sfondo alla sua vita, ma la disobbedienza civile. Alexandra Paul, nota al grande pubblico per il ruolo di Stephanie Holden nella serie cult Baywatch, è stata nuovamente arrestata dopo aver partecipato a un'azione di liberazione di animali in un allevamento del Wisconsin, negli Stati Uniti. L'attrice, da anni impegnata nella difesa dei diritti degli animali, ha preso parte a un'irruzione insieme ad altri attivisti all'interno di una struttura che alleva beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione senza autorizzazione che ha portato al suo arresto e di altre 19 persone.