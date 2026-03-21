Alexandra Paul, l'ex bagnina di Baywatch libera beagle da un allevamento: arrestata
Partecipa a un blitz negli Stati Uniti per salvare cani destinati alla ricerca insieme ad altre 19 persone: "Orgogliosa di quello che ho fatto"
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Non è più la torretta dei bagnini a fare da sfondo alla sua vita, ma la disobbedienza civile. Alexandra Paul, nota al grande pubblico per il ruolo di Stephanie Holden nella serie cult Baywatch, è stata nuovamente arrestata dopo aver partecipato a un'azione di liberazione di animali in un allevamento del Wisconsin, negli Stati Uniti. L'attrice, da anni impegnata nella difesa dei diritti degli animali, ha preso parte a un'irruzione insieme ad altri attivisti all'interno di una struttura che alleva beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione senza autorizzazione che ha portato al suo arresto e di altre 19 persone.
Secondo quanto dichiarato dalla stessa Paul, l'allevamento ospiterebbe circa 2200 cani, tenuti in gabbie di piccole dimensioni anche per diversi anni, prima di essere venduti a laboratori di ricerca. Accuse pesanti, che si aggiungono a presunte violazioni delle normative sul benessere animale già segnalate da autorità locali. L'azione degli attivisti si inserisce in un contesto più ampio: la struttura aveva già raggiunto un accordo con le autorità per interrompere progressivamente la vendita di cani destinati alla ricerca entro il 2026. Ma per Paul e gli altri partecipanti, aspettare non era un’opzione. "Abbiamo deciso di intervenire subito" ha spiegato, rivendicando la scelta come un atto necessario.
Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi anni, l'ex star televisiva ha collezionato diversi arresti legati a proteste simili: dai sit-in nei macelli alle azioni dirette negli allevamenti intensivi. Paul si inserisce in una lunga lista di celebrità che hanno trasformato la propria notorietà in uno strumento di attivismo. Tra queste, nomi come Billie Eilish, premiata da PETA per il suo impegno vegano, e Alicia Silverstone, da anni sostenitrice di uno stile di vita cruelty free.
Tra le celebrities impegnate per i diritti degli animali anche Leonardo DiCaprio, ambasciatore globale per porre fine alla sperimentazione animale, Selena Gomez, Rihanna, da Jennifer Aniston ad Ariana Grande, hanno lanciato marchi di bellezza e moda cruelty-free.