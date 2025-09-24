La serie originale, trasmessa dal 1989 al 2001, seguiva le storie di un gruppo di bagnini, che pattugliavano le spiagge di Los Angeles. Il film vedeva David Hasselhoff nel ruolo principale di Mitch Buchanan e rese celebre Pamela Anderson , che interpretava la sexy bagnina CJ Parker. Nonostante le costanti recensioni negative "Baywatch" riscosse un tale successo tra gli spettatori da diventare il programma televisivo più visto al mondo durante la sua messa in onda e una delle produzioni televisive più iconiche e amate della storia recente."Baywatch" debuttò originariamente nel 1989 sulla NBC , andò in onda per una stagione su quella rete prima di passare alla syndication per il resto delle sue 11 stagioni, durante le quali andarono in onda quasi 250 episodi. Fu rinominato "Baywatch: Hawaii" per le sue ultime due stagioni, quando la produzione si trasferì nello stato insulare dalla California e nel cast entrò a far parte ancora Jason Momoa.

Nel 2003 Fox trasmise un film per la TV che ne riunì i membri. La serie ha anche generato lo spin-off di breve durata, "Baywatch Nights", ed è stata riproposta come film con Dwayne "The Rock" Johnson e Zac Efron nel 2017.

In Italia la serie è stata trasmessa da Italia 1 negli anni Novanta e Duemila ad eccezione dell'undicesima stagione, mai trasmessa.