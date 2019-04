Baywatch compie 30 anni, guarda gli scatti dei bagnini che hanno sedotto un intera generazione

In Touch

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Spiagge assolate, eroici salvataggi, muscolosi bagnini e bagnine super curvy, ecco a voi "Baywatch", serie tv cult, che ha tenuto incollata allo schermo un'intera generazione e che proprio oggi compie 30 anni. Il 23 aprile 1989 andò infatti in onda in America la prima puntata, che in Italia arrivò qualche mese dopo, a settembre dello stesso anno. Pamela Anderson, Carmen Electra e David Hasselhoff i tre personaggi principali, che presto divennero veri e propri eroi televisivi. La serie, che narrava amori e avventure legati ad un gruppo di avvenenti bagnini e bagnine, i Los Angeles County Lifeguards, fu trasmessa fino al 2001. Nel 2007 il reboot al cinema con Zac Efron, Dwayne Johnson e Alexandra Daddario.