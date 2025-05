Donna, che ha cominciato la sua "carriera" posando senza veli per "Playboy" è tornata qualche anno fa alle sue "Origini" aprendo una sua pagina Only Fans nella quale offre scatti senza veli. Purtroppo infatti le occasioni nel mondo dello spettacolo per lei si sono fatte col tempo sempre più rare. A partire dal 2010 i film in cui la D'Errico è apparsa si contano sulle dita di una mano e si tratta per lo più di produzioni indipendenti, mentre per la tv, negli ultimi anni si è dovuta accontentare soprattutto di ospitate in reality come "Hell's Kitchen", "Celebrity Ghost Stories" e "Celebrity Paranormal Project".