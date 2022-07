Donna D'Errico risponde agli hater con un... bikini: "Io mi metto quello che voglio"

Ma adesso è stata vittima di feroci critiche per aver indossato un bikini in un video social per festeggiare il 4 luglio. Come se a 54 anni non potesse permetterselo. E così l'attrice ha replicato agli hater con un nuovo post in cui indossa un bikini bianco dal sicuro effetto e commenta: "Io mi metto e faccio quello che voglio!".

Instagram

La pietra dello scandalo è stato il bikini, piuttosto striminzito, a stelle e strisce indossato in occasione del giorno della festa del 4 luglio. A criticare la D'Errico soprattutto alcune donne, che hanno commentato la cosa come una caduta di gusto. "Pensavo avessi più classe", "Sei troppo vecchia per un bikini", alcuni dei commenti, fino ad arrivare a qualcuno che l'ha definita "disperata".

La D'Errico che, da "Baywatch" fino a scatti recenti passando per "Playboy", non ha mai avuto problemi a mostrare il proprio corpo, ha risposto in modo deciso. "Fatemi dire qualcosa che potrebbe sorprendervi - ha scritto -. Io posso indossare e fare letteralmente quello che voglio. E a proposito, questa è una foto di me in bikini che faccio squat su un tavolino da caffè".