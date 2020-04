Alexandra Daddario, ex bagnina di Baywatch debutta su YouTube con un tuffo... bollente

Un costume rosso, che ricorda tanto lo stile Baywatch e un sideboob mozzafiato Alexandra Daddario , ex bagnina sexy, ha lanciato così l'altra sera il su ocanale YouTube... con un tuffo bollente in piscina.Il video che l'attrice ha pubblicato su Facebook ha raccolto, ovviamente, molti commenti positivi.

"Grazie a tutti per i bei commenti", ha scritto l'attrice, 34 anni, rimandando al suo nuovo canale Youtube che in tre giorni ha già collezionato oltre 16mila iscritti: "Altri video sono in arrivo" ha aggiunto.

E potrebbe anche essere che tra i video in arrivo ce ne sia uno proprio in piscina, con un'esibizone di nuoto sincronizzato, come farebbe pensare la clip di lancio su Facebook.

Intanto su YouTube l'ex bagnina di Baywatch ha raccontato la sua quarantena da casa ringraziando tutti coloro che stanno lavorando e lottando in questa emergenza sanitaria: "So che siamo tutti spaventati ma sono davvero contento che stiamo tutti facendo quello che dobbiamo fare...".

Poi ha svelato che il suo attore preferito è Steve Martin, aggiungendo che è "ossessionata da lui"; che il suo libro preferito è "1984" di George Orwell, "specialmente adesso", e che il suo film preferito da guardare in quarantena è la commedia di Will Ferrell e John C. Reilly "Step Brothers".

La Daddario ha anche condiviso un video dal set del suo ultimo film "We Summon the Darknes".

