Pamela Anderson debutta a Broadway: sarà Roxie Hart in "Chicago"

Dal 12 aprile, per otto settimane, l’indimenticabile bagnina di Baywatch interpeterà il ruolo di Roxie Hart in "Chicago" . "Sono sempre stata una grande fan del lavoro di Bob Fosse e Gwen Verdon e anche di Ann Reinking", ha detto la 54enne bionda ed esplosiva attrice durante la presentazione. E ha rivelato: "Interpretare Roxie Hart è un sogno che si avvera".

All'Ambassador Theatre di New York, la Anderson interpreterà il ruolo che già fu di Erika Jayne e Christie Brinkley (e di Renée Zellweger nel film di Rob Marshall), un’aspirante star del vaudeville che uccide il suo amante, diventando famosa. "Eseguendo Fosse, non hai tempo per entrare nella tua testa. Non puoi ballare, cantare e pensare allo stesso tempo. C'è una libertà, una gioia unica nel sapere che è tutta una questione di lavoro. Essere Roxie Hart è una dolce fuga per me", ha raccontato ancora l'attrice. E come ha rivelato il produttore Barry Weissler, erano almeno dieci anni che si pensava a Pamela per interpretare il ruolo.

Intanto, l'attrice è tornata prepotentemente sui giornali internazionali per l’uscita della serie tv "Pam & Tommy" che racconta la storia molto controversa con Tommy Lee, sex tape incluso. Intanto la modella e attrice di origini canadesi, diventata un sex symbol per il ruolo di C.J. Parker nella celebre serie tv "Baywatch", ha deciso di raccontare tutta la verità su se stessa in un documentario. Il progetto è proprio una contro risposta alla serie non autorizzata da lei. "La mia vita. Migliaia di imperfezioni. Un milione di convinzioni sbagliate. Cattiva, feroce e persa. Niente all'altezza. Posso solo sorprendervi. Non una vittima ma una sopravvissuta e viva per raccontare la vera storia", si legge in una dichiarazione ufficiale.

Pamela Anderson senza trucco per le strade di Malibù IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci T-shirt bianca e pantaloni larghi, Pamela Anderson è stata pizzicata senza trucco a passeggio per le vie di Malibù in compagnia del marito Dan Hayhurst e del loro bellissimo cane. Per la star di "Baywatch" il sesto matrimonio (era il suo bodyguard) procede a gonfie vele. I due si sono sposati la vigilia di Natale del 2020, a renderli inseparabili è stato il Covid e il lockdown. Leggi Tutto Leggi Meno

