Nozze, battesimi e comunioni: maggio è stato il mese delle cerimonie vip

LEGGI ANCHE >>>

LEGGI ANCHE >>>

Le nozze in chiesa di

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Cesara Buonamici e Joshua Kalman

Gian-Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Francesca Claire Splait Horvat

Keita Baldé

Simona Guatieri

Kourtney Kardashian e Travis Barker

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino

Beatrice Valli e Marco Fantini

hanno fatto sognare. Rimandate due volte a causa del Covid, poi celebrate in comune in forma privata, ora finalmente sono andate in scena in grande stile. Si sono detti sì, dopo 24 anni insieme, anchecon una cerimonia ristretta e informale. Il gran giorno è arrivato anche per, figlio di, che ha sposatoche conosce da quando erano in fasce. Il calciatoreha sposato la modellae la festa spumeggiante tra canti e balli.si sono giurati amore eterno per la terza volta. E non è finita, perché nell'ultimo weekend del mese sono previsti il matrimonio die quello attesissimo di

Leggi Anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini, ecco tutte le foto delle nozze in chiesa

Leggi Anche Il calciatore Keita Baldé ha sposato la modella Simona Guatieri: guarda il party scatenato





Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti

Mia

Adriana Volpe

Gisele

Maria

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Elisabetta Gregoraci

Gabriel

hanno chiamato a raccolta la loro enorme famiglia allargata per festeggiare tutti insieme la prima comunione diha celebrato quella della sua, condividendo con i follower gli scatti del ricevimento tra fiori e palloncini. Al party persi sono scatenati in un "Tuca tuca".si è commossa nel giorno speciale di suo nipote

Leggi Anche Adriana Volpe in festa per la prima comunione di sua figlia Gisele

Per il battesimo della loro

Atena

Claudio Santamaria e Francesca Barra

Paola Turani e Riccardo Serpella

Enea

hanno organizzato un pic-nic al parco con gli amici, in un'atmosfera allegra e rilassata.hanno pensato pera una festa in villa, con una torta enorme e scenografica. Guarda nella gallery le foto più belle di tutte le cerimonie dei vip.