Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, "Tuca tuca" alla prima comunione di Maria

Il cielo grigio e la pioggia non hanno per niente guastato la giornata. L'allegria di Carmen ed Enzo Paolo come sempre è stata contagiosa. Lei in abito bianco svolazzante e lui in tre pezzi scuro, si sono lanciati in un "Tuca tuca" irresistibile. Del resto è stato proprio il ballerino a lanciare la moda nel 1971 insieme a Raffaella Carrà e non poteva esimersi dal riproporlo insieme alla sua adorata moglie in un'occasione tanto speciale per la loro piccola Maria.

Gli ospiti si sono divertiti e non è mancato il racconto social della giornata. Le sorelle Selassié hanno salutato i follower insieme a Maria sorridente ed emozionata, la Nazzaro e la Pellegrino (una in fucsia e l'altra in verde) hanno posato insieme alla Russo mentre la Marini mandava i suoi immancabili baci stellari.