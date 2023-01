Noemi Bocchi in cucina, che dolce per Francesco Totti!

Nel loro nido di Roma Nord la flower designer prepara una torta per il suo compagno e sui social posta il video delle sue mani al lavoro. Non condivide la ricetta del dolce, ma è scontato che l'ingrediente principale sia l'amore.

Nel mega attico di Vigna Clara regna la serenità di un quadretto familiare perfetto. Il trasloco è avvenuto per Natale e gli addobbi stupefacenti hanno contribuito a creare l'atmosfera. Archiviate le feste è iniziata la routine, fatta anche di piccole cose come il dolce appena sfornato preparato da Noemi Bocchi per Francesco Totti e per i figli. A settembre era Ilary Blasi che si mostrava mentre cucinava i tortellini insieme alla nonna, ora tocca alla nuova compagna del suo ex far vedere come se la cava ai fornelli.

Di ritorno dalle vacanze - Il nuovo anno di Noemi Bocchi e Francesco Totti è iniziato in vacanza. Prima ci sono state quelle ai Caraibi documentate da Chanel Totti sui social. I paparazzi hanno pizzicato Francesco Totti e Noemi Bocchi durante un momento di relax in spiaggia, mentre si dedicavano alla tintarella. Giusto il tempo di cambiare le valigie e la coppia è partita per gli Emirati Arabi dove Francesco era impegnato in un torneo di footgolf e Noemi ne ha approfittato per prendere il sole insieme ad altre ex wags.



Una bella famiglia allargata - E pensare che sono passati solo pochi mesi da quando Ilary Blasi smentiva categoricamente che lei e Francesco Totti fossero in crisi, e lui rilasciava dichiarazioni social per mettere a tacere le voci. In realtà l'ex calciatore aveva già iniziato una relazione clandestina con Noemi Bocchi. A luglio la showgirl e l'ex capitano giallorosso hanno annunciato la separazione e piano piano, dopo un'estate passata nel tentativo mal riuscito di nascondersi, lui e Noemi sono usciti allo scoperto ufficialmente. Ora formano una bella famiglia allargata con Sofia e Tommaso (i figli che lei ha avuto dall'ex marito Mario Caucci) e Cristian, Chanel e Isabel Totti.