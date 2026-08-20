Ci sono viaggi che servono semplicemente a staccare la spina e altri che sembrano arrivare nel momento giusto. Per Nicole Kidman, l'Islanda è stata entrambe le cose. L'attrice ha lasciato per qualche giorno gli Stati Uniti e ha portato con sé le figlie Sunday Rose e Faith, 18 e 15 anni, scegliendo paesaggi lontani dal rumore e dalla frenesia delle metropoli americane per concedersi del tempo tutto per loro. Un modo semplice per stare insieme e, forse, per aggiungere qualche ricordo nuovo alla storia di una famiglia che negli ultimi mesi ha attraversato cambiamenti importanti.