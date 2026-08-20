Nicole Kidman e Keith Urban, leggi i documenti del divorzio
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Ci sono viaggi che servono semplicemente a staccare la spina e altri che sembrano arrivare nel momento giusto. Per Nicole Kidman, l'Islanda è stata entrambe le cose. L'attrice ha lasciato per qualche giorno gli Stati Uniti e ha portato con sé le figlie Sunday Rose e Faith, 18 e 15 anni, scegliendo paesaggi lontani dal rumore e dalla frenesia delle metropoli americane per concedersi del tempo tutto per loro. Un modo semplice per stare insieme e, forse, per aggiungere qualche ricordo nuovo alla storia di una famiglia che negli ultimi mesi ha attraversato cambiamenti importanti.
A raccontare questa parentesi è stata la stessa Nicole Kidman, attraverso un carosello di fotografie pubblicato sui social. Nelle immagini l'attrice appare più naturale del solito, con i capelli ricci lasciati liberi e un sorriso rilassato.
C’è una foto sul ponte di una nave, un’altra durante una passeggiata lungo la costa e poi un momento di puro relax in una vasca idromassaggio, con il mare aperto alle spalle. L’Islanda fa da sfondo, ma non sembra essere soltanto una cartolina: è il luogo scelto per rallentare, respirare e godersi la compagnia delle persone più care.
Sunday Rose e Faith compaiono in alcuni degli scatti della vacanza, spesso di spalle, mentre osservano insieme alla madre la natura islandese. Con loro c’è anche Antonia Kidman, sorella minore di Nicole, protagonista di un tenero abbraccio con l'attrice. "Un paese meraviglioso, un viaggio indimenticabile. Ti adoriamo, Islanda!", ha scritto Nicole, lasciando trasparire tutto l'entusiasmo per questa piccola fuga.
Non è la prima volta che l'attrice sceglie di viaggiare con le figlie dopo la separazione da Keith Urban, avvenuta lo scorso gennaio: prima c'è stato l’Antartide, poi l’Italia. Destinazioni diverse, stesso desiderio: trasformare ogni viaggio in un’occasione per stare insieme. E, questa volta, l'Islanda sembra avere il sapore deciso di una nuova ripartenza.
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