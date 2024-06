Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono lasciati nel 2021, quando lei era incinta di Tommaso. "Convivendo, ci siamo resi conto di non essere più compatibili. Abbiamo condiviso il sogno di una famiglia insieme, non posso negarlo. Tuttavia, le cose hanno preso una direzione diversa e, quando Sara mi ha annunciato di essere incinta, sono stato franco nel comunicarle che non mi sentivo pronto per un tale impegno, soprattutto a causa del nostro rapporto ormai deteriorato. Nonostante ciò, ha scelto di andare avanti, una decisione che rispetto profondamente" aveva commentato lui. Lei però aveva dato una versione diversa: "Mi ha lasciata sola... Spero che i muri vengano abbattuti e che Niccolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi". Negli anni di lontananza entrambi hanno avuto altre storie (in particolare l'ex calciatore è stato al centro del gossip per il flirt con Madalina Ghenea, per quello con Sophie Codegoni e per la relazione con Chiara Nasti). Ora insieme sono pronti a scrivere un nuovo capitolo, e sui social si vocifera di nozze in vista...