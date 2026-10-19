Il debutto della figlia di Kobe Bryant al Victoria's Secret Fashion Show: "Guardavo la sfilata ogni anno, fin da quando ero bambina"
La primogenita del compianto campione di basket ha brillato alla sfilata del famoso marchio di biancheria intima, insieme a lei altre supermodelle
Un look in rosa con un denim tempestato di pietre colorate: Natalia Bryant, la figlia maggiore del compianto campione di basket Kobe, ha debuttato a Los Angeles sulla passerella di Victoria's Secret Fashion Show. Per la prima volta la giovane, 23 anni, ha indossato le celebri ali del brand di biancheria intima. Natalia ha sfilato insieme ad alcune supermodelle come Irina Shayk, Joan Smalls, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid e Jasmine Tookes.
La sfilata
La modella, figlia di Kobe Bryant e Vanessa Laine, ha sfoggiato un look firmato Victoria's Secret Pink, portando con stile un reggiseno nero con il nome del brand in evidenza sul davanti - caratterizzato da lettere con stampa leopardata - e un coprispalle rosa shocking. A fare da cornice accessori scintillanti: una borsa a spalla argentata, due bracciali colore argento e due anelli con pietre agata fucsia. Ai piedi Natalia ha indossato dei sandali sempre in colore argento, mentre nella parte inferiore ha mostrato un jeans impreziosito da gemme multicolore. La 23enne ha indossato, inoltre, una fascia per capelli decorata con un fiocco e orecchini argentati a forma di cuore, mentre alla sua cintura borchiata erano appese delle versioni in miniatura del cagnolino di peluche, mascotte del brand Pink.
Le dichiarazioni di Natalia
La figlia del rimpianto Kobe ha raccontato a Page Six di essere al settimo cielo per la partecipazione a un evento così grandioso. "Guardavo lo show ogni anno, fin da quando ero bambina, mi sono preparata alla sfilata riguardando i filmati delle vecchie edizioni dello show di Victoria's Secret". Natalia non è nuova alle passerelle: la 23enne ha debuttato durante la presentazione della collezione Primavera/Estate di Versace del 2024, da quel momento non si è più fermata. Ha rappresentato le maison Boss e Off White, oltre ad apparire in campagne pubblicitarie per Adidas e David Yurman. Per Natalia non era la prima collaborazione con Victoria's Secret, nel 2024 aveva preso parte alla campagna autunno di "Pink", il sub-brand del marchio.