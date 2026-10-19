La figlia del rimpianto Kobe ha raccontato a Page Six di essere al settimo cielo per la partecipazione a un evento così grandioso. "Guardavo lo show ogni anno, fin da quando ero bambina, mi sono preparata alla sfilata riguardando i filmati delle vecchie edizioni dello show di Victoria's Secret". Natalia non è nuova alle passerelle: la 23enne ha debuttato durante la presentazione della collezione Primavera/Estate di Versace del 2024, da quel momento non si è più fermata. Ha rappresentato le maison Boss e Off White, oltre ad apparire in campagne pubblicitarie per Adidas e David Yurman. Per Natalia non era la prima collaborazione con Victoria's Secret, nel 2024 aveva preso parte alla campagna autunno di "Pink", il sub-brand del marchio.