"Che sono una persona leggera. Devo faticare molto per dimostrare che non sono una persona superficiale solo perché lavoro sui social. Volevo mostrare che c’è un’altra parte di me, molto più profonda. Sono sensibile, coscienziosa, mi preoccupo degli altri e ho molto rispetto per le persone che incontro. In passato ho mostrato molto di più le mie emozioni, ma ho visto come venivano strumentalizzate. Per questo oggi proteggo maniacalmente la mia vita privata. E nel mio podcast voglio creare uno spazio rispettoso, in cui prima di giudicare una persona si ascolta (e si guarda) un’intera conversazione e non soltanto venti secondi di un reel. Il podcast vuole essere introspettivo ma leggero. Io sono pop e sono orgogliosa di esserlo: lo rivendico. Nelle interviste parto spesso dalle etichette negative che vengono attribuite agli ospiti dalla stampa, dal pubblico o dai social. E cerco di smontarle. Tutti siamo vittime di etichette. Mi interessa capire cosa c’è dietro una persona, cosa pensa, cosa le dà fastidio e quali critiche ha dovuto affrontare. Più che un’intervista, è una conversazione a cuore aperto".