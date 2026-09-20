Federica Pellegrini si racconta al microfono del podcast "Non lo faccio x moda", condotto da Giulia Salemi, e lo fa senza giri di parole. La campionessa del nuoto azzurro ha condiviso alcune riflessioni sui rapporti più complessi avuti nel corso della sua carriera sportiva, dove confessa che ce ne sono stati "parecchi", alcuni più "deludenti" di altri. E in quest'ultima categoria ha messo nero su bianco i nomi di tre colleghi: senza esitare ha parlato di "Montano, Rosolino, Ceccon". "Quando le critiche arrivano da colleghi sono sempre deludenti. Capisci di più quelle che arrivano da fuori dal mondo sportivo. Le altre invece fanno più male", ha spiegato Pellegrini.